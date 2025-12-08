Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dólar cai com chance de Flavio Bolsonaro fora da disputa em 2026

Dólar cai com chance de Flavio Bolsonaro fora da disputa em 2026

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O dólar passa por correção de baixa na manhã desta segunda-feira, 8, em ajuste à possibilidade de o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desistir da pré-candidatura ao Planalto em 2026 em troca de apoio político à anistia dos envolvidos nos atos de janeiro de 2023.

Além disso, o superávit da balança comercial da China em novembro combinado às chances de a Selic ser mantida em 15% e possível corte de juros nos EUA nesta semana favorecem o real e a entrada de capital externo no País.

Na sexta-feira, 5, os ativos locais deterioraram e o dólar fechou a R$ 5,43, após o anúncio da pré-candidatura de Flávio com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo STF por tentativa de golpe de Estado.

Após a abertura em baixa, o dólar chegou a subir de forma pontual, diante das perdas superiores a 1% do petróleo e do minério de ferro.

No boletim Focus, a mediana para a inflação suavizada em 12 meses caiu de 4,10% para 4,05% no Boletim Focus. O IPCA de 2025 recuou de 4,43% para 4,40%, abaixo do teto da meta, e para 2026 oscilou de 4,17% para 4,16%. Em contrapartida, o mercado elevou a expectativa para a Selic ao fim de 2026 de 12% para 12,25%. As previsões para o PIB foram revisadas para cima em 2025 (de 2,16% para 2,25%) e para 2026 (de 1,78% para 1,8%).

O IPC-S desacelerou para 0,26% na primeira quadrissemana de dezembro, após 0,28% no fim de novembro. A inflação acumulada em 12 meses e no ano está em 3,99%, segundo a FGV.

O Banco de Compensações Internacionais (BIS) afirma que, se a economia global seguir resiliente em 2026, o cenário para os mercados será semelhante ao atual, com atenção especial ao desempenho do ouro e dos investimentos em inteligência artificial.

A inflação anual (CPI) nos países da OCDE ficou estável em outubro, em 4,2%. A OCDE não conseguiu compilar dados do G20 e G7 por falta de informações completas dos EUA.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

dólar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar