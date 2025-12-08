Com nova usina no CE, Brasil amplia geração de energia em 2025

Com nova usina no Ceará, Brasil amplia capacidade de geração de energia em novembroEm 11 meses, o País expandiu capacidade de produção para 6,8 GW. No último mês, o protagonismo foi solar, segundo a Aneel
Uma nova usina fotovoltaica entrou em operação no Ceará em novembro e acrescentou 9,82 megawatts (MW) e ajudou na ampliação da capacidade de geração de energia do País, que somou 186,2 MW a mais no mês passado, segundo informou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado
O destaque do período, no entanto, foi Minas Gerais, onde quatro usinas do tipo foram conectadas ao Sistema Integrado Nacional (SIN) e somaram 176,40 MW. No mês, foram as únicas a serem ativadas, todas gerando energia a partir do Sol.
"Ao longo de 11 meses, a potência somada à matriz energética por usinas termelétricas e solares praticamente empatou: as termelétricas somaram 2,49 GW e as solares, 2,46 GW", afirma a Aneel.
Avanço em 2025
Quando se observa o incremento na matriz energética ao longo de 2025, o Brasil contabiliza 6,75 gigawatts (GW) a mais entre janeiro e novembro, de acordo com os dados divulgados pelo Relatório de Acompanhamento da Expansão da Oferta de Geração de Energia Elétrica, em dezembro.
Em 2025, 118 novas usinas entraram em operação, das quais: 13 termelétricas (2493,05 MW), 53 centrais solares fotovoltaicas (2.464,04 MW), 37 eólicas (1.537,90 MW), 11 pequenas centrais hidrelétricas (199,3 MW), uma usina hidrelétrica (50,00 MW) e uma central geradora hidrelétrica (6,70 MW).
No País, em 1º de dezembro, o Brasil somou 215.576,6 MW de potência fiscalizada - considerada a capacidade real de geração do empreendimento. "Desse total em operação, ainda de acordo com o SIGA, 84,45% da potência instalada é de fonte renovável", destacou a Agência.
Ranking da expansão
Já entre os estados, o Ceará ficou em 5º colocado entre os estados que mais tiveram megawatts adicionados à matriz energética ao longo de 2025. No total, 17 unidades da federação tiveram incremento na geração de energia ao terem usinas em operação.
No topo do ranking esteve o Rio de Janeiro. Veja a lista:
- RJ: 1.670,60 MW
- MG: 1.214,75 MW
- BA: 1.011,70 MW
- RN: 657,25 MW
- CE: 566,27 MW
- MS: 507,13 MW
- PI: 300,00 MW
- SP: 174,37 MW
- RS: 168,47 MW
- GO: 139,30 MW
- MA: 113,40 MW
- PE: 60,00 MW
- PR: 58,00 MW
- SC: 55,65 MW
- MT: 50,00 MW
- AM: 1,30 MW
- PA: 0,63 MW
O Brasil é referência em energia renovável. Será que estamos aproveitando todo o nosso potencial?
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado