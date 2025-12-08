Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com nova usina no CE, Brasil amplia geração de energia em 2025

Com nova usina no Ceará, Brasil amplia capacidade de geração de energia em novembro

Em 11 meses, o País expandiu capacidade de produção para 6,8 GW. No último mês, o protagonismo foi solar, segundo a Aneel
Autor Armando de Oliveira Lima
Uma nova usina fotovoltaica entrou em operação no Ceará em novembro e acrescentou 9,82 megawatts (MW) e ajudou na ampliação da capacidade de geração de energia do País, que somou 186,2 MW a mais no mês passado, segundo informou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O destaque do período, no entanto, foi Minas Gerais, onde quatro usinas do tipo foram conectadas ao Sistema Integrado Nacional (SIN) e somaram 176,40 MW. No mês, foram as únicas a serem ativadas, todas gerando energia a partir do Sol.

"Ao longo de 11 meses, a potência somada à matriz energética por usinas termelétricas e solares praticamente empatou: as termelétricas somaram 2,49 GW e as solares, 2,46 GW", afirma a Aneel.

Avanço em 2025

Quando se observa o incremento na matriz energética ao longo de 2025, o Brasil contabiliza 6,75 gigawatts (GW) a mais entre janeiro e novembro, de acordo com os dados divulgados pelo Relatório de Acompanhamento da Expansão da Oferta de Geração de Energia Elétrica, em dezembro.

Em 2025, 118 novas usinas entraram em operação, das quais: 13 termelétricas (2493,05 MW), 53 centrais solares fotovoltaicas (2.464,04 MW), 37 eólicas (1.537,90 MW), 11 pequenas centrais hidrelétricas (199,3 MW), uma usina hidrelétrica (50,00 MW) e uma central geradora hidrelétrica (6,70 MW).

No País, em 1º de dezembro, o Brasil somou 215.576,6 MW de potência fiscalizada - considerada a capacidade real de geração do empreendimento. "Desse total em operação, ainda de acordo com o SIGA, 84,45% da potência instalada é de fonte renovável", destacou a Agência.

Ranking da expansão

Já entre os estados, o Ceará ficou em 5º colocado entre os estados que mais tiveram megawatts adicionados à matriz energética ao longo de 2025. No total, 17 unidades da federação tiveram incremento na geração de energia ao terem usinas em operação.

No topo do ranking esteve o Rio de Janeiro. Veja a lista:

  1. RJ: 1.670,60 MW
  2. MG: 1.214,75 MW
  3. BA: 1.011,70 MW
  4. RN: 657,25 MW
  5. CE: 566,27 MW
  6. MS: 507,13 MW
  7. PI: 300,00 MW
  8. SP: 174,37 MW
  9. RS: 168,47 MW
  10. GO: 139,30 MW
  11. MA: 113,40 MW
  12. PE: 60,00 MW
  13. PR: 58,00 MW
  14. SC: 55,65 MW
  15. MT: 50,00 MW
  16. AM: 1,30 MW
  17. PA: 0,63 MW

O Brasil é referência em energia renovável. Será que estamos aproveitando todo o nosso potencial?

