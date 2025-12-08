Com nova usina no CE, Brasil amplia geração de energia em 2025

Em 11 meses, o País expandiu capacidade de produção para 6,8 GW. No último mês, o protagonismo foi solar, segundo a Aneel

Uma nova usina fotovoltaica entrou em operação no Ceará em novembro e acrescentou 9,82 megawatts (MW) e ajudou na ampliação da capacidade de geração de energia do País, que somou 186,2 MW a mais no mês passado, segundo informou a Agência Nacional de Energia Elétrica ( Aneel ).

O destaque do período, no entanto, foi Minas Gerais, onde quatro usinas do tipo foram conectadas ao Sistema Integrado Nacional (SIN) e somaram 176,40 MW. No mês, foram as únicas a serem ativadas, todas gerando energia a partir do Sol.

"Ao longo de 11 meses, a potência somada à matriz energética por usinas termelétricas e solares praticamente empatou: as termelétricas somaram 2,49 GW e as solares, 2,46 GW", afirma a Aneel.

Avanço em 2025

Quando se observa o incremento na matriz energética ao longo de 2025, o Brasil contabiliza 6,75 gigawatts (GW) a mais entre janeiro e novembro, de acordo com os dados divulgados pelo Relatório de Acompanhamento da Expansão da Oferta de Geração de Energia Elétrica, em dezembro.