Ceará e Fortaleza caem para a Série B em tarde de esperança, cálculos e frustração

Com cenários que mudaram a cada gol, Ceará e Fortaleza viram a permanência na Série A escapar pelas mãos. No Castelão, o Vovô não resistiu à virada do Palmeiras. Já no Rio de Janeiro, o Fortaleza também sofreu reviravoltas e saiu derrotado pelo Botafogo / Crédito: Fernanda Barros / O POVO e Vagner Nascimento / Fortaleza EC

A última rodada do Brasileirão 2025 levou Ceará e Fortaleza a um daqueles dias em que o futebol não permite descanso. A cada gol no Castelão, no Nilton Santos ou no Beira-Rio, a tabela mexia, as contas mudavam e a permanência parecia ora próxima, ora distante. No fim, um resultado que as maiores torcidas do futebol cearense tentaram evitar: Vovô e Leão foram rebaixados para a Série B. Na Arena Castelão, o Ceará saiu na frente e viu a permanência se aproximar. Mas, ainda no primeiro tempo, a equipe começou a assistir ao cenário mudar. Pedro Raul abriu o placar aos 11 minutos, garantindo momentaneamente a sobrevivência alvinegra. Cinco minutos depois, porém, Facundo Torres empatou para o Palmeiras.

Aos 11 minutos, Adam Bareiro empatou de pênalti para o Fortaleza. Pelo critério de saldo de gols, o time voltava a ficar fora do Z4. Mas o cenário permaneceu em aberto. A atenção estava dividida entre o Rio de Janeiro e Porto Alegre, já que um novo gol colorado recolocaria o Fortaleza na zona de rebaixamento, e ele veio. Alan Patrick converteu pênalti aos 31 minutos, seguido por Carbonero, quatro minutos depois. A partir daí, o Fortaleza precisava de dois gols para permanecer na Série A. A equipe tentou avançar, mas acabou sofrendo a virada aos 38 minutos, quando Marçal completou cobrança de escanteio. Aos 49, Mateo Ponte marcou o quarto e deu números finais. Rebaixamento confirmado Com os resultados combinados, Ceará e Fortaleza terminaram a competição entre os quatro últimos colocados. As equipes encerraram sua participação com 43 pontos, na 18ª e 17ª colocação.