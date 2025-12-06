Localiza convoca AGE para 29/12 visando a criação de ações PN e aumento de capital de R$ 2 bi

O conselho de administração da Localiza aprovou a convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para 29 de dezembro na intenção de votar a criação de ações preferenciais resgatáveis, com os mesmos direitos das ordinárias, e, se aprovada, a realização de aumento de capital, no montante de R$ 2,065 bilhões, por bonificação de uma ação preferencial para cada 26 ações ordinárias na data da assembleia.

As ações preferenciais serão conversíveis em ordinárias, resgatáveis a critério do conselho e negociadas "ex" bonificação a partir de 30 de dezembro, sendo que as novas ações serão incluídas na posição dos acionistas em 5 de janeiro de 2026.