Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Localiza convoca AGE para 29/12 visando a criação de ações PN e aumento de capital de R$ 2 bi

Localiza convoca AGE para 29/12 visando a criação de ações PN e aumento de capital de R$ 2 bi

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O conselho de administração da Localiza aprovou a convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para 29 de dezembro na intenção de votar a criação de ações preferenciais resgatáveis, com os mesmos direitos das ordinárias, e, se aprovada, a realização de aumento de capital, no montante de R$ 2,065 bilhões, por bonificação de uma ação preferencial para cada 26 ações ordinárias na data da assembleia.

As ações preferenciais serão conversíveis em ordinárias, resgatáveis a critério do conselho e negociadas "ex" bonificação a partir de 30 de dezembro, sendo que as novas ações serão incluídas na posição dos acionistas em 5 de janeiro de 2026.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar