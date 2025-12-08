Itaú compra participações do GPA, Casas Bahia e Assaí na Financeira FIC por R$ 786,21 mi

O Itaú informou nesta segunda-feira, 8, que fechou acordo para a compra das participações societárias atualmente detidas, direta ou indiretamente, pelo GPA e pelo Grupo Casas Bahia na Financeira Itaú CBD (FIC). O banco informou ainda que se comprometeu a adquirir a participação societária detida indiretamente pelo Assaí na FIC, no segundo aniversário da data de fechamento da operação, período no qual o Assaí permanecerá como acionista minoritário indireto da FIC. O valor total do negócio gira em torno de R$ 786,21 milhões. "O Itaú informa ainda que sua subsidiária, Itaú Unibanco, também celebrou instrumentos contratuais por meio dos quais se compromete a adquirir, na data de fechamento da operação, a totalidade da participação societária atualmente detida indiretamente pelo Grupo Casas Bahia no Banco Investcred, passando a deter, indiretamente, a totalidade do capital social do Investcred", diz o banco em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários.

Segundo a Casas Bahia, o preço da negociação foi de R$ 266.113.514,52, a ser pago à vista na data de fechamento da transação, após a conclusão de certas condições precedentes, incluindo as aprovações dos órgãos regulatórios competentes, o qual está sujeito a determinados ajustes de preço a serem realizados entre a data da celebração do contrato e a data de fechamento da transação. "A transação, juntamente com a futura possibilidade de nova parceria envolvendo o balcão do Pontofrio, integra o pilar de monetização de ativos do Plano de Transformação da companhia. Não obstante, informamos ainda que os clientes da FIC, Banco Investcred e detentores dos cartões de crédito co-branded (Itaú/Pontofrio) continuarão a poder utilizar seus cartões de crédito nas lojas físicas e digitais da Companhia durante os respectivos prazos de validade", disse a Casas Bahia. Já o GPA informou que o Itaú irá pagar R$ 260,1 milhões pela participação, valor também a ser desembolsado à vista. O fechamento da Transação FIC liberará o GPA para estabelecer novas parcerias em serviços financeiros e explorar os balcões em suas bandeiras (Balcões GPA) em mais de 730 lojas, que recebem um fluxo superior a 20 milhões de clientes por mês, além do maior e-commerce alimentar do Brasil. "A expectativa da companhia é implantar a nova operação dos Balcões GPA logo após o fechamento da Transação FIC. Sem prejuízo, informamos ainda que os clientes da FIC e detentores dos cartões de crédito co-branded (Itaú/GPA) continuarão a poder utilizar seus cartões de crédito nas lojas físicas e digitais do GPA durante os respectivos prazos de validade", diz o GPA em fato relevante.

Além disso, informou o GPA, a Transação FIC e a futura operação envolvendo os Balcões GPA inserem-se no plano de redução de alavancagem financeira por meio da diminuição da dívida líquida e, consequentemente, reforço da estrutura de capital da companhia. O Assaí informou que, no seu caso, o negócio com o Itaú será implementado em duas etapas. A primeira englobará a venda das participações societárias diretas ou indiretas de Casas Bahia e do GPA na FIC, e a segunda, a ser realizada dois anos depois do fechamento da primeira, contemplará a venda da participação societária indireta detida pelo Assaí na FIC. "Após a implementação das duas etapas da Transação, o Itaú será o único acionista direto ou indireto da FIC. O preço a ser recebido pela companhia pela venda de sua participação societária indireta na FIC é de aproximadamente R$ 260 milhões, sujeito a determinados ajustes de preço até a data da efetiva conclusão da venda", disse o Assaí em fato relevante.