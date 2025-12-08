IBM fecha acordo de US$ 11 bi para comprar a Confluent e reforçar aposta em IA generativa
A IBM anunciou nesta segunda-feira, 8, um acordo para comprar a Confluent por US$ 11 bilhões, em uma operação que amplia sua aposta em dados e inteligência artificial (IA) generativa no ambiente corporativo. A empresa informou que pagará US$ 31 por ação e que a transação deve melhorar seu Ebitda ajustado já no primeiro ano completo após o fechamento do acordo, além de reforçar o fluxo de caixa livre no segundo ano. A conclusão da compra é prevista para meados de 2026.
Segundo a IBM, a Confluent oferece uma plataforma de data streaming capaz de conectar e organizar dados em tempo real, algo considerado essencial para o desenvolvimento de aplicações e agentes de IA.
CEO da IBM, Arvind Krishna disse que a combinação das empresas permitirá às corporações adotar IA generativa com mais eficiência, ao garantir comunicação e fluxo de dados confiáveis entre diferentes sistemas.
No comunicado, a IBM destacou que a Confluent atende mais de 6,5 mil clientes, incluindo mais de 40% das empresas do Fortune 500, e que seu mercado dobrou nos últimos quatro anos, chegando a US$ 100 bilhões em 2025.
A companhia também espera sinergias relevantes em produtos e operações, alinhadas à sua estratégia de nuvem híbrida e IA.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente