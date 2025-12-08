Meta se compromete em oferecer aos usuários da UE a opção de escolher anúncios personalizados

A Meta se comprometeu a oferecer aos usuários na União Europeia (UE) uma opção alternativa de serviços em suas redes sociais Facebook e Instagram que exibirá anúncios menos personalizados, em conformidade com Lei dos Mercados Digitais (DMA), de acordo com comunicado publicado pela Comissão Europeia, braço executivo do bloco, nesta segunda-feira (8).

"A Meta dará aos usuários a possibilidade de escolher entre: consentir em compartilhar todos os seus dados e ver publicidade totalmente personalizada, ou optar por compartilhar menos dados pessoais para uma experiência com publicidade personalizada mais limitada", explica o texto.