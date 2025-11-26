Andar de cima foi convidado a fazer o ajuste das contas pagando mais impostos, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 26, que o "andar de cima" foi convidado a fazer o ajuste das contas pagando impostos. Ele discursou na cerimônia de sanção do projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR), realizada no Palácio do Planalto. "Esse projeto é neutro do ponto de vista fiscal, mas tudo que nós fizemos para ajustar as contas, e que causa certa revolta em algumas pessoas, é que o andar de cima foi convidado a fazer o ajuste, não foi o andar de baixo", disse Haddad. "Nós assistimos ao longo de anos o gasto tributário e o imposto sobre os pobres aumentarem. Era bolsa empresário para os ricos e congelamento de renda dos pobres. Nós resolvemos dar um basta nisso", afirmou.

O ministro disse também que era preciso sair do patamar de "déficit crônico" das contas públicas, mas que isso não poderia ser feito "no lombo dos mais pobres". Ele fez menção a indicadores econômicos, como a melhoria do Índice de Gini, que mede a desigualdade de renda de um país. O ministro prosseguiu dizendo que 1% da população detém mais da metade da riqueza do Brasil e criticou o fato de o País ter uma desigualdade pior do que 47 países da África. "Nós temos que ter um mínimo de dignidade no tratamento da nossa gente", completou. Apoio do Congresso Haddad registrou o apoio do Congresso Nacional e elogiou os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Acolumbre (União-AP), ambos ausentes no evento. "Sem que eles fossem diligentes seria impossível celebrar este ano e implementar o Imposto de Renda zero a partir de janeiro do ano que vem", destacou.