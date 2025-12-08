Trump assinará ordem executiva para criar regra única de regulação de IA nos EUA nesta semana
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pretende assinar ainda nesta semana uma ordem executiva para unificar a regulação de inteligência artificial (IA) no país. Segundo ele, "deve haver apenas um único livro de regras se quisermos continuar a liderar em IA", argumentando que a liderança norte-americana no setor estaria em risco caso diferentes Estados adotem normas próprias.
Em publicação na Truth Social, Trump declarou que os EUA estão vencendo "TODOS OS PAÍSES neste momento na corrida" pela inteligência artificial, mas alertou que isso "não vai durar muito se tivermos 50 Estados, muitos deles maus atores, envolvidos nas REGRAS e no PROCESSO DE APROVAÇÃO".
Para o presidente dos EUA, a multiplicidade regulatória criaria insegurança e travaria o desenvolvimento do setor.
Trump afirmou ainda que, sem uma diretriz nacional única, "A IA SERÁ DESTRUÍDA EM SUA INFÂNCIA!".
Ele disse que assinará um decreto "de UMA REGRA" para evitar que empresas tenham de buscar autorizações estaduais repetidas: "Você não pode esperar que uma empresa consiga 50 aprovações toda vez que quiser fazer algo. ISSO NUNCA VAI FUNCIONAR!", concluiu.