Modelo do Réveillon 2026 envolve polos e patrocínios, diz Setfor

Festa é tradicionalmente concentrada na Beira-Mar

Principal festa sob a administração da Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor), o Réveillon 2026 deve envolver festas nos polos localizados nos bairros da Capital e o patrocínio de empresas para reduzir os gastos do Município, segundo adiantou Denise Carrá, titular da pasta. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em entrevista exclusiva ao O POVO, a secretária contou que a experiência adquirida no Carnaval 2025 deve ser usada na modelagem da Virada de 2025 para 2026, valorizando os espaços da cidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “É uma conversa que está sendo levada em consideração vários olhares. Um olhar para a população, um olhar para o turista, até construir esse produto. E o formato do Réveillon ele tá sendo pensado nesse formato também descentralizado”, afirmou.

Fortaleza, CE, BR 17.03.25 Na foto: Denise Carrá, secretária de turismo de Fortaleza em visita ao O POVO

Perguntada se o modelo de festival, com mais de um dia de festa seria continuado, ela disse que ainda precisa ver os dados referentes ao período e analisar se o impacto sobre o setor valeu a pena e defendeu uma conversa com os componentes do trade turístico para, então, decidir. Mobilidade e distribuição de emprego e renda O interesse de fazer uma festa em várias partes da cidade, segundo a titular da Setfor, deve-se à identificação, durante o Carnaval 2025, de melhorias na fluidez do trânsito e, consequentemente, na rapidez do deslocamento das pessoas.