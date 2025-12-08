ANP: preço do etanol sobe em 14 Estados, cai em 7 e no DF e fica estável em 5 na semana

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 14 Estados, caíram em outros 7 e no Distrito Federal (DF) e ficaram estáveis em 5 na semana encerrada no sábado (6). Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,69% na comparação com a semana anterior, a R$ 4,36 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 0,72% na comparação semanal, a R$ 4,18 o litro.