Alta da conta de luz no ano supera IPCA e IGP-M

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que o efeito médio da alta tarifária em 2025 está projetado para encerrar o ano em 7%, superando as estimativas dos índices inflacionários do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), que está em 1,03%, e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - em 4,68% em 12 meses. O aumento dos custos com encargos setoriais e financeiros justificam esse cenário.

No grupo de encargos, a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE-Uso) está com alta projetada em 1,2%. É a maior parcela e cobre gastos com subsídios rateados pelos consumidores de energia elétrica por meio da tarifa paga mensalmente. Já quota CDE-GD, com alta de 1,3%, é destinada a compensar o desconto pelo uso da rede de energia elétrica oferecido a consumidores com sistemas de micro e minigeração de energia.