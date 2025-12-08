Déficit primário de 2025 segue em 0,50% do PIB pela 9ª semana, aponta Focus
A mediana do relatório Focus para o déficit primário do setor público consolidado em 2025 permaneceu em 0,50% do Produto Interno Bruto (PIB), pela 9ª semana consecutiva. A meta fiscal é de déficit zero nas contas do governo central este ano, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para mais ou para menos.
A estimativa intermediária para o déficit primário do setor público em 2026 seguiu em 0,60% do PIB, pela 16ª semana consecutiva. O alvo do ano que vem é de um superávit de 0,25% do PIB para o governo central, também com tolerância de 0,25 ponto para mais ou para menos.
Nominal
A estimativa intermediária do Focus para o déficit nominal de 2025 passou de 8,46% para 8,40% do PIB. Um mês antes, era de 8,50%. A mediana para o rombo nominal de 2026 passou de 8,70% para 8,68% do PIB. Quatro semanas antes, era de 8,65%.
O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. O resultado nominal reflete o saldo após o gasto com juros e outras despesas financeiras.
A mediana para a dívida líquida do setor público (DLSP) como proporção do PIB em 2025 passou de 65,83% para 65,95%. A estimativa intermediária para 2026 passou de 70,20% para 70,27%. Há quatro semanas, estavam em 65,80% do PIB e 70,10% do PIB, respectivamente.