Taxas de juros recuam em meio à chance de Flávio Bolsonaro não disputar o Planalto

Os juros futuros recuam com o dólar, após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sinalizar que pode abrir mão de se candidatar para as eleições presidenciais em 2026. Flávio afirmou que o "preço" para desistir seria ter Bolsonaro "livre e nas urnas". A pré-candidatura de Flávio, anunciada na sexta-feira, 5, trouxe nervosismo para os mercados e as taxas futuras dispararam.

Às 9h12 desta segunda-feira, 8, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 13,775%, de 13,843% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 13,110%, de 13,229%, o vencimento para janeiro de 2031 caía para 13,350%, de 13,472% no ajuste de sexta-feira.