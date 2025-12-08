Produção de veículos cai 8,2% em novembro ante igual mês de 2024, mostra Anfavea

A produção de veículos teve queda de 8,2% no mês passado frente ao mesmo período de 2024, somando 219,1 mil unidades. Na comparação com outubro, houve queda de 11,6% na fabricação de veículos, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Divulgado nesta segunda-feira, 8, pela Anfavea, a entidade que representa as montadoras, o balanço mostra 2,46 milhões de veículos montados no acumulado desde o início do ano, um crescimento de 4,1% frente aos onze primeiros meses de 2024.

Vendas Sob o impacto do crédito mais caro, as vendas do mês passado, de 238,6 mil veículos, recuaram 5,9% no comparativo com novembro de 2024, a maior queda de um mês no comparativo interanual em três anos e meio. Na margem, ou seja, de outubro para novembro, as vendas encolheram 8,5%, neste caso prejudicadas pelo calendário com quatro dias úteis a menos do mês passado. Com isso, o crescimento no acumulado do ano caiu para 1,4%, com 2,41 milhões de veículos vendidos de janeiro a novembro. Exportações

As exportações, que vinham ajudando a sustentar os volumes, desta vez caíram, somando 35,7 mil veículos embarcados no mês passado. O número corresponde a uma queda de 13,8% em relação a novembro de 2024. Frente a outubro, houve queda de 12% nos embarques. Desde o início do ano, 510,1 mil veículos foram exportados, com crescimento de 37,9% ante os onze primeiros meses de 2024. A Argentina é o principal destino das vendas de veículos ao exterior e puxa o resultado.