Ceará: contratações em 2024; quem chega, quem fica e quem sai

Contratações do Ceará em 2024: confira quem chega, quem fica e quem sai Crédito: Samuel Setubal

O Ceará está tendo um inicio de temporada com bastante modificações em seu elenco. Ao todo foram 12 novas contratações antes do inicio do Campeonato Cearense. Equipe alvinegra enfrenta o Maracanã neste domingo, 21. O principal objetivo ao final da temporada seria o retorno para a Série A. Entre as saídas, apesar de renovar com seu capitão Luiz Otávio, a equipe perdeu jogadores que foram importantes durante o título da Copa do Nordeste e na campanha do Campeonato Brasileiro Série B, como Jean Carlos, Erick e Caíque Gonçalves. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp