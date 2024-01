Negueba não está nos planos do Ceará para 2024, afirma coordenador técnico do clube

O atacante Edison Negueba, que assinou pré-contrato com o Ceará em setembro de 2023, não faz parte dos planos do clube para a atual temporada. A informação foi dita por João Paulo Sanches, coordenador técnico do clube, no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira.

Durante a época citada, Negueba estava de saída do Confiança-SE, equipe na qual disputou a Série C. Na reta final da temporada, foi para o Sport-PE e atuou na Segunda Divisão. Foram quatro partidas, sem contribuições para gols.