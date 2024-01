Fã do R10: Recalde, do Ceará, revela inspiração em Ronaldinho Gaúcho

Novo reforço do Ceará para o setor de meio-campo, Jorge Recalde revelou ter o brasileiro Ronaldinho Gaúcho como ídolo no futebol. A declaração foi dada durante a gravação de um conteúdo para as redes sociais do Vovô.

"Sempre gostei do Ronaldinho Gaúcho. Comecei a gostar desde que vi o efeito Ronaldinho. Comecei a olhar os vídeos dele sempre", disse o jogador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda durante a oportunidade, o paraguaio de 31 anos destacou a organização do clube de Porangabuçu e salientou que a presença da torcida nos jogos foi primordial para aceitar o convite alvinegro. O meia assinou contrato com a equipe até dezembro de 2025.