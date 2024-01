Uruguaios pioneiros no Ceará, Castro e Barceló querem deixar marca positiva no clube

Apresentados em Porangabuçu nesta quarta-feira, 17, Facundo Castro e Barceló são os primeiros uruguaios a vestir a camisa do Ceará. Questionados sobre a importância disso para eles, os dois jogadores frisaram que esperam marcar esse fato de uma maneira positiva na história do Vovô.

O camisa 31, Barceló, destacou a honra de representar o país e que ambos tem como objetivo dar título e o acesso à Série A ao torcedor. "É uma honra representar o nosso país, ser os dois primeiros uruguaios que jogam no time. Queremos deixar nossa marca, ficar nas grandes páginas da história desse clube, deixar nossos passos e os coroar com títulos, com a volta à Série A. São grandes os objetivos que temos pela frente e é lindo o desafio que vamos enfrentar no clube", ressaltou ele.

Castro salientou que o pioneirismo dos dois pode abrir portas para mais uruguaios no futuro do Alvinegro de Porangabuçu. "É muito importante isso para que, no tempo seguinte, abra portas para outros uruguaios que possam chegar aqui. É muito importante que cumpramos os objetivos e que assim possamos abrir portas para que outros uruguaios possam chegar aqui", finalizou.