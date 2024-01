Uruguaio, Castro surpreende com fluência em português e diz que aprendeu em jogos online

Apresentado oficialmente no Ceará, o uruguaio Facundo Castro surpreendeu pela fluência em falar português. O atacante, que nunca jogou no Brasil ou em Portugal, explicou que aprendeu o idioma em jogos online, onde fez amizade com brasileiros.

Haroldo Martins, diretor de futebol do Alvinegro de Porangabuçu e que estava presente na coletiva, contou que se surpreendeu ao receber áudios do Facundo Castro falando português. A atitude do uruguaio chamou a atenção positivamente da diretoria do clube, que viu no atacante um esforço para se ambientar o mais rápido possível.

