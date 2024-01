Aylon se vê "na melhor forma da carreira" e se diz pronto para vestir a camisa 11 do Ceará

O novo atacante do Vovô também comentou sobre os cuidados que tem com o corpo para aguentar o intenso calendário de jogos do futebol brasileiro

Titular absoluto do Novorizontino na campanha da Série B, onde atuou em 35 partidas e marcou sete gols, além de três assistências, Aylon comentou sua preocupação em cuidar do corpo para aguentar o intenso calendário de jogos no Brasil. O atacante, que não tem histórico de lesões graves, disse estar pronto para ajudar e vestir a camisa 11 do Alvinegro — que em outros momentos pertenceu a atletas importantes, como Sérgio Alves.

Artilheiro do Novorizontino na Série B da última temporada, o atacante Aylon foi apresentado oficialmente pelo Ceará nesta quinta-feira, 4, em Porangabuçu, e demonstrou confiança em relação ao momento pessoal que vive no futebol. Ao lado de Lucas Drubscky e Ricardinho na bancada da sala de imprensa do Vovô, o jogador de 31 anos disse estar no “melhor forma da carreira”.

“Sou um cara que me cuido bastante fisicamente e fora de campo também. Não tenho histórico de lesões, e isso facilitou muito lá no Novorizontino. Fiz um 2023 com muitos jogos e pude ajudar na campanha que fizemos. Mas agora, pensando no Ceará, é claro que depende de vários fatores, depende do treinador, mas eu estou pronto e preparado. Estou na melhor forma da minha carreira. Me sinto pronto para vestir a camisa 11”, disse.

Mancini pediu comprometimento nas primeiras conversas internas com elenco do Ceará



Questionado sobre como havia sido as primeiras conversas de Mancini com o elenco, Aylon revelou que o treinador pediu comprometimento e respeito dos atletas no dia a dia. Para o atacante, ter um ambiente tranquilo é um caminho importante para o sucesso do Vovô na temporada de 2024.

“O que é conversado internamente e o Mancini já passou que o que espera da gente é esse comprometimento, o respeito pelo outro no dia a dia. Acho que isso é muito importante para ter um ambiente tranquilo e favorável, algo leve. Esse respeito tem que ter de todas as partes, sem vaidade, para todo mundo buscar o mesmo objetivo”, contou.