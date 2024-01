Com ingressos a R$ 80, Maracanã e Ceará se manifestam sobre divergência de preços

Primeiro, o Vovô emitiu uma nota oficial informando que o Bicolor não atendeu à solicitação de redução do valor. Posteriormente, o time de Maracanaú também se pronunciou e citou que não poderá mandar a partida no local desejado

Maracanã e Ceará se pronunciaram nesta quinta-feira, 18, sobre a divergência de preços dos ingressos para a partida de estreia das equipes no Campeonato Cearense, que será realizada neste domingo, 21, às 17h30min. Primeiro, no início da tarde, o Vovô emitiu uma nota oficial informando que o Bicolor, mandante do confronto, não atendeu à solicitação de redução do valor das entradas.

O duelo ocorrerá no Estádio Presidente Vargas. Os torcedores que quiserem marcar presença no embate terão que adquirir os bilhetes a custo de R$ 80 (inteiro) e R$ 40 (meia). Os sócios do Ceará poderão adquirir meia-entrada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O Ceará Sporting Club informa que o clube mandante da partida de estreia do Campeonato Cearense não atendeu à nossa solicitação de redução do valor dos ingressos, mesmo após reiteradas tentativas. É importante ressaltar para o nosso torcedor que a operação de jogo e a venda de ingressos são de total responsabilidade do Maracanã Esporte Clube, mandante da partida", escreveu no comunicado.