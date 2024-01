Ceará oficializa a contratação por empréstimo do lateral-esquerdo Matheus Bahia

Formado no Bahia, atleta terá contrato com o Vovô até o final de 2024

O Ceará anunciou na tarde desta quarta-feira, 10, a contratação do lateral-esquerdo Matheus Bahia. Formado no Esquadrão de Aço, o atleta chega ao Alvinegro de Porangabuçu com contrato de empréstimo até o final de 2024, conforme antecipado pelo Esportes O POVO.

O lateral-esquerdo chamou a atenção do Vovô após quatro temporadas no time profissional do Bahia. Em 2023, ele atuou em 28 partidas, principalmente, na Série A do Brasileirão e no Campeonato Baiano.

O seu maior ano de destaque foi, no entanto, em 2021. Atuando em 51 partidas, Matheus Bahia chegou a marcar três gols e ceder cinco assistências no Esquadrão de Aço.