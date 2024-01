Novo camisa 9 do Ceará, Facundo Barceló desembarca em Fortaleza na tarde desta quinta-feira, 11

Em 2023, pelo Guaraní-PAR, o novo camisa 9 do Vovô atuou em 40 partidas, nas quais marcou 11 tentos e contribuiu com cinco assistências

Uma das contratações mais aguardadas pelo torcedor alvinegro para a temporada de 2024, o uruguaio Facundo Barceló desembarca em Fortaleza no início da tarde desta quinta-feira, 11. Segundo apuração realizada pelo Esportes O POVO, o atleta deve iniciar os treinamentos em Porangabussu na próxima semana. O Ceará anunciou o ofensivo na última segunda-feira, 8.

Em 2023, pelo Guaraní-PAR, o novo camisa 9 do Vovô atuou em 40 partidas, nas quais marcou 14 tentos e contribuiu com cinco assistências. O auge do atleta – até o momento – foi em 2020, pelo Emelec-EQU, quando balançou a rede 14 vezes em 29 jogos disputados.

Além do Emelec-EQU, clube que esteve em 2020 e 2021, e do Guaraní-PAR, sua equipe mais recente, o centroavante acumula passagens por times como San Martin-ARG, Patronato-ARG, Atlas-Méx e O’Higgins-CHI. Agora, Barceló será a nova esperança de gols do Ceará.