Ceará anuncia meia Lourenço, ex-Vila Nova, como primeiro reforço para 2024

O Ceará oficializou a contratação do meio-campista Lourenço na noite desta segunda-feira, 4. O jogador, que atuou pelo Vila Nova neste ano, assinou contrato válido até o fim de 2025 e é o primeiro reforço do Vovô visando a próxima temporada.

Em 2023, o meia de 26 anos atuou em 51 partidas com a camisa do time goiano, anotando cinco gols e três assistências. Ele foi, inclusive, um dos grandes destaques na campanha que quase levou o Tigre à elite do futebol brasileiro.