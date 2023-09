Ceará não paga multa para devolver Willian Maranhão e Santos recusa retorno

Pelo Ceará, Willian Maranhão disputou 21 partidas em 2023, com um gol marcado, tendo conquistado a Copa do Nordeste.

Com a recusa do time paulista, a diretoria avalia o futuro de Willian Maranhão no Ceará. Após a chegada de Vagner Mancini, o camisa 95 foi relacionado apenas uma vez, para o duelo contra o Criciúma, e sequer entrou em campo. A última partida foi no empate contra o Tombense , ainda sob o comando de Guto Ferreira.

Postagem enigmática nas redes sociais

Com o afastamento do elenco, o volante Willian Maranhão publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais nesta sexta-feira, 29. Em uma foto com a camisa do clube, trajado com a faixa de capitão, escreveu: “A fofoca e a difamação, são as armas dos covardes!”

Por fim, reforçou: “esse jogo nós vencemos”. A partida citada por Willian Maranhão refere-se a vitória do Ceará contra o ABC pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.