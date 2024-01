Ceará confirma saída de Jean Carlos para o Juventude

Além do meia, o volante Kelvyn também não estará no elenco do Vovô na temporada 2024 após ser cedido em empréstimo à Chapecoense

Jean Carlos não irá jogar no Ceará na próxima temporada. Apesar do contrato com o Vovô até o final de 2024, o meia acertou ida definitiva ao Juventude para o próximo ano, conforme antecipado pelo Esportes O POVO. O acordo foi anunciado pelo Alvinegro de Porangabuçu na tarde desta quinta-feira, 14.

Com dois anos de contrato, Jean Carlos chegou ao Ceará no início da temporada 2023 após passagem pelo Náutico. Nos dez jogos iniciais com a camisa alvinegra, entre Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, o meia marcou quatro gols e deu uma assistência, mas os números do jogador decaíram na Série B do Brasileirão, bem como o aproveitamento da equipe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Titular em 36 das 38 partidas disputadas pelo Vovô na competição, Jean Carlos marcou três gols e deu quatro assistências. Ao todo, ele deixa o clube com como um dos principais atletas da temporada 2023, tendo atuado em 53 jogos e marcado sete gols, com uma média de 0,13 gols por jogo, de acordo com o site de estatísticas O Gol.