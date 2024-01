Portuguesa anuncia volante Zé Ricardo, ex-Ceará, para disputa do Paulistão 2024

A Portuguesa anunciou nesta sexta-feira, 22, a contratação do volante Zé Ricardo, ex-Ceará, para a disputa do Paulistão 2024. O atleta, de 27 anos, já realizou os exames médicos e está à disposição da comissão técnica de Dado Cavalcanti.

“Estou muito feliz em estar aqui na Portuguesa, vestir essa camisa pesada e disputar um Campeonato tão importante como o Paulistão. Espero poder ajudar o clube a atingir os objetivos e deixar minha marca na Lusa”, afirmou a nova contratação da Leão do Canindé.

Revelado pelo América-MG, o jogador teve passagem de destaque, com mais de 200 jogos pelo Coelho. Ele fez parte do elenco vice-campeão da Série B, semifinalista da Copa do Brasil 2020 e que levou o time à Libertadores de 2022.