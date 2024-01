Ceará oficializa a contratação por empréstimo do lateral-direito Raí Ramos, do São Paulo

Em 2023, Raí Ramos disputou 24 jogos e marcou um gol. Foram 15 partidas pelo Ituano, sendo 13 pelo Campeonato Paulista e duas pela Copa do Brasil. No torneio nacional, inclusive, enfrentou o Ceará na segunda fase - naquela ocasião, o time cearense acabou eliminado nos pênaltis.

O Ceará oficializou nesta terça-feira, 26, a contratação por empréstimo do lateral-direito Raí Ramos até dezembro de 2024. O jogador iniciou esta temporada no Ituano-SP e transferiu-se para o São Paulo em março, onde tem contrato válido até dezembro de 2025.

O bom desempenho de Raí Ramos no Ituano chamou a atenção do São Paulo, que contratou o atleta, mas pouco o utilizou. Ao todo, foram nove partidas vestindo o manto do Tricolor paulista: seis pelo Campeonato Brasileiro e três pela Copa Sul-Americana.



Raí Ramos acumula passagens no futebol do exterior

Com formação nas categorias de base do Bahia e Londrina, Raí Ramos chegou a ter experiência no futebol do exterior no início da carreira como profissional. Em 2018 e 2019, o lateral-direito defendeu o FC Shukura Kobuleti, da Geórgia, mas não fez nenhum jogo oficial.

De forma mais recente, na temporada de 2022, Raí Ramos defendeu o Varzim, de Portugal, onde disputou 13 partidas. No futebol brasileiro, além de São Paulo e Ituano, o lateral também acumula passagens no Londrina e Oeste-SP.