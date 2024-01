CRB abre conversas com o Ceará para tentar contratação de Willian Formiga

O jogador, inclusive, sinalizou o interesse de vestir a camisa alvirrubra em 2024 e deve acertar sua transferência nas próximas semanas. Além do Galo, o staff do camisa 22 também foi procurado por outros clubes brasileiros, mas, no momento, a preferência é pelo clube alagoano.

Com conversas em andamento, o modelo do negócio entre Ceará e CRB ainda não foi definido - Formiga tem contrato com o Vovô até o fim do próximo ano. Porém, a tendência é de que o vínculo seja rescindido.

Ao todo, o lateral defendeu o Ceará em 29 oportunidades na temporada, marcando um gol. Contratado junto ao Vila Nova em dezembro de 2022, ele foi o quinto reforço do time alvinegro para a Série B de 2023.