Novorizontino anuncia contratação de Danilo Barcelos, ex-Ceará

O lateral-esquerdo foi oficializado como reforço do clube paulista para o ano de 2024. Ele será adversário do próprio Ceará na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro

Contratado em dezembro de 2022 , Danilo chegou ao Alvinegro de Porangabuçu em definitivo e firmou contrato até o dia 30 de novembro deste ano. O vínculo tinha uma cláusula de renovação automática em caso de acesso para a Série A, mas com a permanência na segundona, o time cearense decidiu não renovar com o jogador.

O lateral-esquerdo Danilo Barcelos já está de casa nova após deixar o Ceará. Trata-se do Grêmio Novorizontino, de São Paulo. O clube paulista anunciou na manhã desta quarta-feira, 19, a contratação do atleta de 32 anos para a temporada de 2024.

Em 31 partidas realizadas no ano de 2023, o jogador marcou apenas um gol e uma assistência, e conquistou o tricampeonato da Copa do Nordeste. Com o Novorizontino, Danilo também vai disputar a Série B e será adversário do Ceará ao longo da competição.

O lateral se despediu do Vovô antes mesmo de ser anunciado pelo time paulista. Há dois dias, Barcelos utilizou de sua conta oficial no Instagram para distribuir agradecimentos ao Ceará:

“Gostaria de desejar todo sucesso do mundo ao Ceará e agradecer por todo suporte. Eu estava onde gostaria de estar. Ganhamos um título importantíssimo e ficamos na história. Um ano cheio de emoções. Não conseguimos o acesso, mas entregamos sangue e luta! Infelizmente nem tudo sai como gostaríamos, mas fica minha eterna gratidão a esse clube onde fui muito feliz com minha família! Companheiros e funcionários, presidente e todos que fazem parte desse clube gigante! Obrigado”, disse.