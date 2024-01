Lucas Mugni ressalta responsabilidade de vestir camisa 10 do Ceará: "Entregar meu máximo"

Meio-campista falou sobre responsabilidade do número escolhido e busca do acesso à Série A em coletiva de apresentação nesta terça-feira, 9

Contratado pelo Ceará, o meio-campista Lucas Mugni irá vestir a camisa 10 do Alvinegro de Porangabuçu na temporada 2024. Em coletiva de apresentação, o atleta argentino ressaltou a responsabilidade do número e da camisa que defende, mas reiterou que seu principal foco é o acesso, independentemente do número que irá vestir.

"Vou tentar fazer o melhor. Estou aqui para entregar meu máximo. Tenho muita fé no que eu faço e tenho certeza que vai dar certo. Meu principal objetivo será o acesso do clube. Sou feliz com essa camisa, mas para mim o mais importante é o acesso do clube do que o número de uma camisa. Vi que estava livre e peguei e vou tentar corresponder a isso. Grandes jogadores vestiram e eu sei disso e vou tentar fazer só o meu melhor", acentuou.

Além de comentar o acesso e número da camisa, Mugni também comentou sobre a adaptação de atletas estrangeiros, que tem sido alvo do Ceará na atual janela de transferência.