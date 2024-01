Artilheiro do Ceará em 2023, Erick é anunciado oficialmente pelo São Paulo

Com pré-contrato estabelecido com o clube paulista desde o meio da temporada e sem custos de transferência por não ter mais vínculo com o Ceará, o atacante Erick foi anunciado de forma oficial pelo São Paulo na manhã deste domingo, 10. Pelo Vovô, Erick fez a melhor temporada de sua carreira. Em 52 jogos, marcou 18 gols e deu 13 assistências.

No recorte geral da passagem pelo Alvinegro de Porangabuçu, desde sua chegada em 2022, foram 111 partidas, com 23 tentos anotados e 16 assistências distribuídas. O ponta foi o jogador mais utilizado pelo Ceará em 2023, com onze jogos de diferença para o segundo. Ao todo, foram 3.928 minutos em campo, divididos entre Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a camisa do Ceará, Erick conquistou a Copa do Nordeste 2023, sendo protagonista e artilheiro com cinco gols. O atleta ainda distribuiu três assistências. O atacante esteve em campo pela última vez na vitória contra o Sport, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.