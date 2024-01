Matheus Felipe avalia briga por titularidade na zaga do Ceará e diz: "Venho para somar"

Apresentado oficialmente no Ceará, o zagueiro Matheus Felipe comentou sobre a disputa acirrada que deve acontecer pela titularidade no sistema defensivo alvinegro. O jogador citou as experiências recentes que viveu em torneios de ponta atuando pelo Athletico-PR, como a Libertadores, como um fator que pode agregar positivamente no elenco.

“Eu venho para somar. Meus companheiros, principalmente de posição, são zagueiros muito bons. Acredito que com essa experiência de ter vivido Libertadores, Copa do Brasil e Série A, eu acredito que vou conseguir ajudar bastante meus companheiros. Também venho para aprender. A gente vai disputar na nossa posição e é óbvio, se eu respeito meu companheiro, vou querer respeito dele. Só dentro de campo pra gente saber, principalmente para o Mancini. O zagueiro que ele escolher, vai estar representando bem o Ceará”, enfatizou.