No Ceará, 11 jogadores já deixaram o elenco; veja a lista

O Ceará segue com a reformulação no elenco visando a temporada 2024. Alguns atletas tiveram vínculos finalizados em novembro, outros terão ao final de dezembro, enquanto alguns foram negociados, como o caso do lateral-esquerdo Willian Formiga, que rescindiu com o Alvinegro de Porangabuçu para acertar com o CRB-AL.

Do elenco que finalizou 2023, 11 atletas não permanecerão para 2024, com alguns tendo já se despedido do clube, como o atacante Guilherme Bissoli, que atuará em no exterior. O zagueiro Léo Santos, utilizado improvisado como volante por Vagner Mancini, também não permanecerá no time.

Até o final do ano, a situação de outros atletas devem ser definidas, como do atacante Nicolas, desejado pelo Paysandu, além do zagueiro Tiago Pagnussat, que estaria nos planos do Ceará para o próximo ano, caso não recebesse proposta vantajosa de algum clube, conforme apurado pelo Esportes O POVO. Com sondagens, a situação do defensor está sendo avaliada pela cúpula alvinegra.