Ceará anuncia a contratação do meio-campista Bruninho, ex-Atlético-MG, por um ano

Em 2023, ele atuou pelo Guarani-SP também em caráter de empréstimo com o Galo. No time paulista, o atleta se destacou ao atuar em 45 jogos, quando balançou as redes dez vezes e cedeu duas assistências entre Campeonato Paulista e Série B do Brasileirão.

O Ceará anunciou nesta sexta-feira, 12, a contratação do meio-campista Bruninho. Revelado pelo Atlético-MG, o jogador chega ao Alvinegro de Porangabuçu com contrato de empréstimo de um ano, conforme antecipado pelo Esportes O POVO .

Com a chegada do meio-campista, a lista de reforços para o 2024 do Ceará cresce. O goleiro Fernando Miguel, o zagueiro Matheus Felipe, o lateral-direito Raí Ramos, os meias Lucas Mugni, Lourenço e Jorge Recalde e o atacante Aylon já treinam no Vovô, assim como o zagueiro Ramon Menezes. O clube também anunciou as contratações dos atacantes Facundo Castro e Facundo Barceló e do lateral-esquerdo Matheus Bahia - o defensor chegou por empréstimo até o final de 2024.