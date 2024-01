Ceará oficializa contratação do zagueiro Ramon Menezes, ex-Atlético-GO

Em 2023, o jogador defendeu o CRB, de Alagoas, em 15 partidas na Série B do Campeonato Brasileiro

Visando a temporada de 2024, o Ceará anunciou mais um reforço nesta terça-feira, 16. Trata-se do zagueiro Ramon Menezes, ex-Atlético-GO e CRB. O jogador de 28 anos chega ao Vovô com contrato em definitivo válido até o fim de 2025.

A escolha de Ramon Menezes pelo Ceará se dá pelo plantel que o clube está montando para a disputa das quatro competições que participará em 2024, sendo: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.

Carreira de Ramon Menezes

Natural de Feira de Santana, na Bahia, Ramon Menezes foi revelado pelo Bahia de Feira. O atleta de 28 anos ainda tem passagens por Vitória-BA, Maccabi Tel Aviv-ISR e Atlético-GO.

Em 2023, o zagueiro foi cedido por empréstimo ao CRB, de Alagoas, disputando 15 partidas pelo clube na Série B do Campeonato Brasileiro.