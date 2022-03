BBB 22: oitava prova do Líder segue nesta sexta (11/03); acompanhe

A oitava prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB 22), descrita como "resistência raiz", já passa de dez horas. A disputa começou na noite da quinta-feira, 10 de março (10/03), durante a edição do ao vivo do programa da TV Globo e irá seguir até a persistência do último participante. Oito participantes seguem na disputa.

Começaram participando da prova somente 12 brothers. O mais recente líder, Pedro Scooby, vetou Eliezer da dinâmica. Após o veto, houve um sorteio para definir os números de cada participante na prova e cada um deles se fantasiou de um produto.

Os 12, então, precisaram ficar em pé em roda numa estrutura de um carrossel que eventualmente faz paradas. A vitória será de quem resistir por mais tempo, levando a liderança e R$ 20 mil.

A primeira desistência na prova foi do surfista Pedro Scooby, que ficou quase por seis horas na disputa. Com quase oito horas de duração, Vinicius pediu para deixar o "provódromo". Gustavo foi o terceiro a abandonar a competição pela liderança, pouco depois do cearense. Finalmente, Jessi também deixou a prova, resistindo por mais de 10 horas.

Veja quem permanece na disputa:

Natália

Eslovênia

Paulo André

Douglas Silva



Lucas

Arthur Aguiar

Laís

Linn da Quebrada

Quem ganhou a última prova do Líder de resistência foi P.A, que fez dupla com Pedro Scooby. Na edição de hoje, a dinâmica impacta diretamente o cronograma da semana do reality show da TV Globo. A formação de mais um paredão acontece no próximo domingo (13/03) sob influência de contragolpe. Confira aqui o cronograma do BBB 22 para o fim de semana (12/03 e 13/03).

BBB 22: os líderes da edição

Primeiro líder: Douglas Silva; ele indicou Naiara

Douglas Silva; ele indicou Segundo líder: Tiago Abravanel; ele indicou Rodrigo

Tiago Abravanel; ele indicou Terceira líder: Jade Picon; ela indicou Arthur

Jade Picon; ela indicou Quarta líder: Jade Picon; ela indicou Arthur

Jade Picon; ela indicou Quinto líder: Lucas; ele indicou Brunna

Lucas; ele indicou Sexto líder: P.A; ele indicou Lina

P.A; ele indicou Sétimo líder: Pedro Scooby; ele indicou Jessilane

Pedro Scooby; ele indicou Oitavo líder: será decidido hoje (10/03)

O Big Brother Brasil 22 (BBB 22) é apresentado pelo jornalista Tadeu Schmidt, que assume o lugar de Tiago Leifert, que saiu da TV Globo. Ao todo, 20 participantes compõem o elenco, dividido entre Pipoca e Camarote. O prêmio total do reality continua no valor de R$ 1,5 milhão: valor, inclusive, pode ser pago com apenas três comerciais, já que o reality show cobra meio milhão de reais para empresas que desejam 30 segundos nos comerciais exibidos durante o intervalo.

Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Confira a lista dos participantes confirmados:

