BBB 22: Produção dá "bronca" em brothers após coleção de itens de marcas

Uma cena inusitada ocorreu no Big Brother Brasil 22 na noite da última quarta-feira, 9: a produção do programa deu uma “bronca” nos participantes por terem recolhido quantidade além da permitida de itens de maquiagem durante ação de uma das patrocinadoras do reality. Assim, eles foram obrigados a devolver para a despensa produtos em excesso.



De acordo com as regras, os itens disponibilizados por anunciantes do jogo devem ser usados pelos integrantes da casa apenas enquanto o BBB durar. Entretanto, nesse caso, alguns brothers estavam guardando em malas os produtos cosméticos, além de protetor solar, entre outros itens.

“Atenção, todos. Os produtos de maquiagem devem ser guardados somente nas maletas de maquiagem. São presentes para vocês. Os produtos oferecidos na despensa da casa são para uso de vocês durante o programa. Portanto, devolvam os excessos para as prateleiras imediatamente”, anunciou o Big Boss.

O brilho do Lucas sumindo depois dessa bronca por pegar produto na dispensa do BBB kkkkkkpic.twitter.com/DhCMbxBvm8 — Sula do Hein, Deixa Eu Te Contar | Spotify (@soraiacorreas) March 10, 2022

Lucas foi um dos brothers atingidos pela declaração do “Big Boss” - aliás, ele até foi nomeado pela edição do programa como “Barão da Roubadinha”, uma brincadeira com seu apelido “Barão da Piscadinha” e também menção ao seu hábito de guardar muitos produtos disponibilizados por patrocinadores.

Depois desse “puxão de orelha”, ele levou sua mala com os produtos para a despensa e lá foi possível ver os itens que estava “colecionando”: cremes, protetores e até fio dental estavam no pacote. No Twitter, a Avon brincou com a situação: “Vem com calma, Luquinhas”.

GENTE???? Não sei se entendi errado, mas além de querer ser meu Representante, Lucas Barão da Roubadinha tá pretendendo abrir uma unidade física de Avon assim que sair da casa??? #VemDeAvon, mas vem com calma, Luquinhas! #VemDeBonita #BBB22 pic.twitter.com/Wu4VXOVWQL — Avon #VemDeBonita (@AvonBR) March 10, 2022

