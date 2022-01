Enquete BBB 22: como votar no Gshow

Simples e gratuitas, as enquetes da Rede Globo permitem a participação da audiência nos programas da emissora, incluindo os reality shows, como o Big Brother Brasil 22 (BBB 22), que estreia no próximo dia 17. No jogo, elas são utilizadas principalmente nas eliminações do Paredão e na decisão de vitória. Após fazer o cadastro é preciso acessar o Gshow, plataforma de entretenimento da emissora. O POVO preparou instruções de como votar em enquetes do Gshow; veja abaixo:

Gshow: como votar na enquete do BBB 22



Passo 1 – Login na conta Globo

Para votar em uma enquete do Gshow é necessário ter uma Conta Globo, que pode ser criada a partir de perfis já existentes do Facebook ou do Google. Se já tem uma conta Globo, pode pular para o "Passo 2". Se ainda não tem, saiba como criar:

Clique aqui para acessar a área de login da Conta Globo e selecione a opção "Cadastre-se", abaixo do botão "Entrar";

Na página seguinte, é necessário inserir dados como nome completo e data de nascimento;

Um e-mail válido e existente deve ser fornecido, pois a Conta Globo só funcionará devidamente após uma verificação na caixa de entrada;

Após preencher o formulário, realizar a verificação de segurança clicando em "Sou humano" e concordar com os termos do serviço, basta clicar no botão "Cadastrar";

Em seguida, acesse a caixa de entrada do e-mail inserido e clique no principal link da mensagem enviada pelo remetente "Conta Globo";

Pronto! Feito isso, sua Conta Globo está criada e verificada. Por meio dela é possível ter acesso a diversos serviços oferecidos pela empresa, dentre eles as enquetes.

Passo 2 – Votação

Após realizar login em sua Conta Globo, acontece a votação propriamente dita. Seguindo o passo a passo abaixo, é possível votar quantas vezes quiser.

Acesse o site do Gshow ou a página da enquete que preferir;

Para votar, basta selecionar o item que preferir e confirmar a verificação de segurança clicando em "Sou humano";

Em seguida, o site irá apresentar duas opções: votar novamente ou ver o resultado parcial da enquete.

A 22ª edição do BBB começa em duas semanas, na segunda-feira, 17 de janeiro. A produção do programa ainda não anunciou a quantidade de dias em que os participantes ficarão confinados ou previsão de fim da transmissão. A nova edição deve ter ainda mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100, segundo especulam internautas.

BBB 22: mudanças nas dinâmicas do jogo

O jogo segue com os grupos Pipoca e Camarote mantendo suas já conhecidas configurações. O primeiro concentra participantes anônimos, enquanto o segundo reúne celebridades convidados diretamente pela equipe do reality. Outros elementos do programa serão alterados.



Entre as novidades, a festa e o cinema do líder ganharão novas dinâmicas. Na nova edição, antes de iniciar a celebração do “novo líder”, os participantes agora poderão comprar itens adicionais com suas próprias estalecas para deixar a festa ainda mais turbinada.

A novidade do cinema do líder será para o público: o filme exibido para os brothers será transmitido na Sessão Cinema do Líder, nas noites de terças-feiras na TV Globo. A audiência também contará com conteúdos especiais para acompanhar online. A editoria do BBB no site Receitas.com vai ensinar a fazer pratos inspirados nos que os participantes consomem na casa. Além disso, na #RedeBBB, a programação chegará com atrações de segunda a sexta-feira: Bate-Papo BBB com o eliminado, Parada BBB e Mesa BBB, entre outros formatos, estão confirmados para a próxima temporada.

Como em todas as edições, a casa irá ganhar novos ambientes e uma nova decoração para ser palco das dinâmicas marcantes do programa, como Provas do Líder, do Anjo, Bate-Volta e Imunidade, festas, jogos da discórdia, almoços e muito mais. Além disso, o CAT BBB, quadro de humor que foi sucesso garantido, também seguirá no programa com um resumo divertido e elaborado do que rolou durante a semana. Rafael Portugal, que não renovou seu contrato com a Glob, será substituído por Dani Calabresa no CAT.



