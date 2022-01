BBB22: Internautas levantam campanha para eliminar bolsonaristas do programa

Nas redes sociais, as críticas se concentram principalmente na cantora e compositora Naiara Azevedo. Em janeiro de 2021, a artista se reuniu com o mandatário, em Brasília

Não demorou para que a casa mais vigiada do Brasil não escapasse do debate político em ano eleitoral. Com a entrada dos participantes do Big Brother Brasil 22 (BBB22) na noite do programa, nesta segunda-feira, 17, as redes sociais já anunciavam o cancelamento dos BBBs que apoiam Jair Bolsonaro (PL).



Nas redes sociais, as críticas se concentram principalmente na cantora e compositora Naiara Azevedo. Em janeiro de 2021, alguns sertanejos reuniram-se com o presidente Jair Bolsonaro. A artista esteve presente entre os convidados. O encontro aconteceu numa churrascaria, na Vila Planalto, em Brasília. Vale lembrar que na época do encontro, o Brasil enfrentava um momento delicado em relação à pandemia. Mesmo assim, o presidente e os artistas não fizeram uso da máscara e não respeitaram as recomendações de distanciamento social.

O fato, sem dúvida, foi lembrado pelos internautas durante a entrada da artista do BBB22. Além da cantora, outros nomes também são sondados como possíveis apoiadores de Bolsonaro: Lucas Bissoli, engenheiro e estudante de Medicina, 31 anos, de Vila Velha (ES); Natália Deodato, modelo e designer de unhas, 22 anos, Belo Horizonte (MG), e Paulo André Camilo, atleta olímpico, 23 anos, Santo André (SP).



Na Internet, diversos perfis levantaram coro para que os nomes estivessem brevemente fora da casa. Uma delas é a deputada federal Jandira Feghali. Na publicação, a parlamentar inclui outros nomes como “bolsonaristas”, porém, ainda não há um posicionamento político claro entre eles. Nas redes, alguns são ventilados como “isentões”, ou seja, que ainda não se manifestaram apoiadores nem de Bolsonaro nem do ex-presidente Lula (PT).

Hoje começa o BBB e eu estou recebendo mapas para ajudar a conhecer os participantes. Não acompanho o programa mas agradeço a gentileza! pic.twitter.com/NJryzDUrcT — Jandira Feghali (@jandira_feghali) January 17, 2022

O artista Tico Santa Cruz usou seu Twitter para pedir a eliminação de Naiara. Ele também criticou a participante Natália Deodato, após episódio onde a modelo manifesta frases racistas.



Quem é essa criatura?

PQP!!!! https://t.co/TBMz2S7W3K — Tico Santta Cruz (@Ticostacruz) January 18, 2022

Vamos tirar todos os Bolsominions do BBB - começando pela Bolsonaiara! #BBB22 — Tico Santta Cruz (@Ticostacruz) January 18, 2022

Primeiro a gente elimina os bolsominions e depois a gente vê pra quem a gente torce. #BBB22 pic.twitter.com/25yLn4yuAr — Eduardo Araújo (@Eduardo_arauj08) January 14, 2022

Vcs não imaginam o prazer que terei em ajudar a eliminar um por um desses bolsominions do #BBB22 pic.twitter.com/XLjGGOsylL — eita, morena! (@yogareh) January 15, 2022

Será que em 24h já vai ter a ordem de bolsominions para eliminação? Ansiosa! — Aline Braga (@AlineLGNobel) January 18, 2022

