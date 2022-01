BBB 22: Tadeu Schmidt confirma participação de cearense no reality

No último domingo, 9 de janeiro, Tadeu Schmidt voltou ao Fantástico para dar mais spoilers sobre o elenco do Big Brother Brasil 2022. Através das redes sociais, o diretor do programa Boninho já havia revelado que serão 20 participantes, além de ter dado outras dicas que deixaram os internautas ainda mais confusos. Mas o novo apresentador do reality foi mais generoso, dando dicas mais diretas: o BBB terá pessoas do Ceará, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba, entre outros estados.

Tadeu ainda deu algumas informações dos integrantes da nova edição. "Tem professora, estudante de medicina, relações-públicas, influencer, ator. Tem um que não aguentou morar com amigos porque não suportou dividir casa com bagunceiros. Tem quem se amarre em balé clássico. Tem outra que prefere circo. Tem quem tem o costume de apertar o botão da descarga com o pé. Tem gente que diz que só come besteira na rua escondido da família", revelou.



Sobre o assunto Ator Oscar Magrini é criticado após postagem de cunho gordofóbico

Fátima Bernardes avisa à Globo que sairá do Encontro, afirma site

Juliette presenteia irmão com carro que ganhou no BBB 21

MC Mirella ostenta nas redes sociais bolsa de R$ 11 mil e carro de R$ 483 mil

Andressa Urach não paga fatura do cartão e volta a pedir dinheiro a fãs

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após as dicas, internautas fizeram suas apostas. Alguns acreditam que a influenciadora e empresária Jade Picon estará no reality, pois a jovem publicou um vídeo em seu canal no YouTube dizendo que só dá descarga com o pé porque tem nojo. A jovem foi alvo de polêmicas em 2021, após Gui Araújo dar a entender em "A Fazenda 13" que os dois tinham ficado enquanto ela namorava João Guilherme. Após sair do reality e ser acusado de mentiroso por diversas ex-namoradas, o influenciador negou que Jade tenha traído o ex-namorado e esclareceu que só ficaram após o término.

Internautas também apostam em Camila Loures. A youtuber chegou a ser cotada para a edição anterior, mas foi cortada pouco antes do confinamento. Ela havia deixado uma série de conteúdos gravados para o canal. Após Tadeu anunciar que teria alguém de Minas Gerais, o público acredita que ele estava se referindo a ela. Arthur Aguiar, que já foi citado como um possível participante por jornalistas, também se encaixa nas novas dicas: ele é ator e carioca.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags