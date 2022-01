Max Petterson nega participação no BBB 22

Max Petterson não integra o elenco do Big Brother Brasil 22. É o que garante o próprio humorista cearense, cuja participação vem sendo cotada após Tadeu Schmidt confirmar que tem cearense no BBB 22. "Minha gente, não sou eu não o cearense do BBB. Mas se a TV Globo quiser me chamar pra fazer algum babado nos bastidores (nem que seja raiva), eu vou", publicou Max no Twitter. Outro ponto que corrobora a negativa do humorista é que ontem, 9 de janeiro, ele realizou live no Instagram, o que não seria permitido pela produção da TV Globo, já que os participantes estão confinados em hotel.

Ontem, durante exibição do Fantástico, Tadeu Schmidt, novo apresentador do BBB, deu spoilers sobre o elenco do reality show. Através das redes sociais, o diretor do programa Boninho já havia revelado que serão 20 participantes, além de ter dado outras dicas que deixaram os internautas ainda mais confusos. Mas o novo apresentador do reality foi mais generoso, dando dicas mais diretas: o BBB terá pessoas do Ceará, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba, entre outros estados.

Tadeu ainda deu algumas informações dos integrantes da nova edição. "Tem professora, estudante de medicina, relações-públicas, influencer, ator. Tem um que não aguentou morar com amigos porque não suportou dividir casa com bagunceiros. Tem quem se amarre em balé clássico. Tem outra que prefere circo. Tem quem tem o costume de apertar o botão da descarga com o pé. Tem gente que diz que só come besteira na rua escondido da família", revelou.

Após as dicas, internautas fizeram suas apostas. Alguns acreditam que a influenciadora e empresária Jade Picon estará no reality, pois a jovem publicou um vídeo em seu canal no YouTube dizendo que só dá descarga com o pé porque tem nojo. A jovem foi alvo de polêmicas em 2021, após Gui Araújo dar a entender em "A Fazenda 13" que os dois tinham ficado enquanto ela namorava João Guilherme. Após sair do reality e ser acusado de mentiroso por diversas ex-namoradas, o influenciador negou que Jade tenha traído o ex-namorado e esclareceu que só ficaram após o término.

Cearense vivendo em Paris, Max Petterson é conhecido pelos vídeos de humor que sempre destacam o linguajar do Estado. No Twitter, o ator fez graça com a possibilidade de participar do reality global.