BBB 22: Rafa Kalimann apresentará o quadro ‘Bate-Papo BBB’ na nova edição

A uma semana da estreia da nova edição, o Big Brother Brasil traz mais uma novidade para o público: a influenciadora digital e ex-participante do reality, Rafa Kalimann, passará a integrar o elenco de apresentadores da “Rede BBB”. Agora, Kalimann ficará responsável pelo quadro “Bate-Papo BBB”. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira, 10, por meio das redes sociais do programa.

Na programação, a influenciadora comandará a primeira conversa com o participante que for eliminado do reality. O convidado assistirá a trechos marcantes de sua história no programa, responderá a perguntas de fãs e trará relatos em primeira mão de sua vivência.

O quadro será transmitido ao vivo no Gshow e no Globoplay, às terças-feiras, logo após o BBB na TV Globo. Kalimann comentou sua empolgação para a estreia na postagem feita no Instagram: “Feliz e animada!”.

Além da nova apresentadora no “Bate-Papo BBB”, o programa anunciou outras novidades. Um novo quadro estreará nesta edição: intitulado “Fora da Casa”, o espaço será apresentado por Ana Clara com tudo sobre o jogo ao lado do recém-eliminado. Ana Clara seguirá comandando o “A Eliminação”, no canal Multishow. Quanto ao “Parada BBB”, Rhudson repercutirá tudo o que rola na casa pelo olhar do público das redes sociais.



O Big Brother Brasil 22 estreia na próxima segunda-feira, 17, na TV Globo.

