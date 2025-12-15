Quem são os famosos mais buscados no Brasil em 2025? Descubra

As buscas de 2025 revelam um retrato plural do interesse do brasileiro / Crédito: Reprodução/Instagram

Entre nomes ligados ao esporte, entretenimento, política e casos criminais que voltaram ao debate público, as buscas na internet revelam quem esteve no centro das atenções ao longo do ano.

Dados do Google mostram um Top 10 diverso de personalidades mais procuradas no Brasil em 2025, refletindo tanto conquistas recentes quanto polêmicas, retornos à mídia e forte presença nas redes sociais.



2. Donald Trump

O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump voltou ao centro das atenções globais em 2025 por conta de sua atuação política, declarações polêmicas e desdobramentos judiciais. No Brasil, seu nome seguiu entre os mais pesquisados, impulsionado pelo impacto internacional de suas decisões na economia do País.

3. Fernanda Torres

Atriz consagrada do cinema, teatro e televisão, Fernanda Torres esteve em evidência em 2025 principalmente pelo Oscar de Melhor Filme Internacional atribuído a "Ainda Estou Aqui".