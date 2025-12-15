Quem são os famosos mais buscados no Brasil em 2025? Descubra

Virgínia, João Fonseca e Felca: os famosos mais buscados no Brasil em 2025O interesse do brasileiro por celebridades, figuras públicas e personagens do noticiário ganhou contornos variados em 2025
Entre nomes ligados ao esporte, entretenimento, política e casos criminais que voltaram ao debate público, as buscas na internet revelam quem esteve no centro das atenções ao longo do ano.
Dados do Google mostram um Top 10 diverso de personalidades mais procuradas no Brasil em 2025, refletindo tanto conquistas recentes quanto polêmicas, retornos à mídia e forte presença nas redes sociais.
Confira quem são os nomes mais buscados.
1. João Fonseca
Tenista brasileiro apontado como uma das maiores promessas do esporte nacional, João Fonseca ganhou projeção internacional em 2025 após resultados expressivos em torneios do circuito profissional.
Jovem, carismático e frequentemente citado como sucessor de grandes nomes do tênis brasileiro, ele despertou curiosidade dentro e fora das quadras.
2. Donald Trump
O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump voltou ao centro das atenções globais em 2025 por conta de sua atuação política, declarações polêmicas e desdobramentos judiciais.
No Brasil, seu nome seguiu entre os mais pesquisados, impulsionado pelo impacto internacional de suas decisões na economia do País.
3. Fernanda Torres
Atriz consagrada do cinema, teatro e televisão, Fernanda Torres esteve em evidência em 2025 principalmente pelo Oscar de Melhor Filme Internacional atribuído a "Ainda Estou Aqui".
O filme de Walter Salles rendeu inúmeros destaques em premiações internacionais durante o ano, estando também na lista de mais pesquisados do Google.
Filha da atriz Fernanda Montenegro, ela também ganhou destaque por posicionamentos públicos e entrevistas amplamente repercutidas.
4. Hytalo Santos
Influenciador digital e empresário, Hytalo Santos chamou atenção nas redes sociais ao longo de 2025, seja por conteúdos virais, seja por envolvimento em controvérsias que resultaram em sua prisão.
Hytalo é alvo de investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e do Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos para as redes sociais.
O nome esteve entre os mais buscados especialmente durante esse período.
5. Felca
Criador de conteúdo conhecido pelo humor ácido e comentários sobre cultura digital, Felca se manteve em alta em 2025 após publicar vídeo denunciando a sexualização de menores de idade nas redes sociais, fato esse que influenciou na prisão do influenciador Hytalo Santos.
Com vídeos de grande alcance e participação em debates sobre comportamento nas redes, sua linguagem direta contribuiu para o aumento do interesse do público.
6. Suzane von Richthofen
Condenada pelo assassinato dos pais em 2002, Suzane von Richthofen voltou ao centro das buscas em 2025 por conta do lançamento da série do Prime Video "Tremembé".
Discussões públicas envolvendo sua vida fora do cárcere foram alvos nas redes sociais devido ao alcance da produção audiovisual brasileira.
O caso segue sendo um dos mais emblemáticos do noticiário policial brasileiro.
7. Leo Lins
Humorista e roteirista, Leo Lins esteve entre os nomes mais pesquisados após ser condenado 8 anos e 3 meses de pena por praticar crimes de discriminação e incitação ao preconceito em show.
Tais decisões judiciais, debates sobre limites do humor no Brasil e embates públicos mantiveram o nome em evidência ao longo do ano.
8. Carlo Ancelotti
Técnico italiano multicampeão no futebol europeu, Carlo Ancelotti figurou entre os mais buscados no Brasil em meio a especulações, confirmações e notícias envolvendo o comando da Seleção Brasileira.
Ao assumir como técnico oficial, ampliou o interesse do público, já que o País enfrentará uma Copa do Mundo em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá.
9. Elize Matsunaga
Conhecida pelo caso que chocou o País em 2012, Elize Matsunaga voltou às buscas em 2025 após aparição na produção audiovisual "Tremembé" e debates sobre sua trajetória fora da ficção.
O nome segue associado a discussões sobre crime, mídia e justiça.
10. Virginia Fonseca
Empresária e influenciadora digital, Virginia Fonseca manteve forte presença nas buscas em 2025 impulsionada por sua atuação nas redes sociais, negócios próprios e vida pessoal amplamente acompanhada pelo público.
Ela segue como um dos principais nomes do marketing no País, principalmente após seu divórcio com o cantor sertanejo Zé Felipe, seu posicionamento durante a CPI das Bets e o relacionamento amoroso com o jogador brasileiro Vini Jr.
Entre atletas em ascensão, artistas consagrados, influenciadores digitais, líderes políticos e personagens do noticiário criminal, as buscas de 2025 revelam um retrato plural do interesse do brasileiro, marcado tanto pelo entretenimento quanto por temas que provocam debate e curiosidade pública.