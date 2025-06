Léo Lins é condenado a 8 anos de prisão por falas preconceituosas

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As falas foram veiculadas em um vídeo de uma de suas apresentações, intitulado “Leo Lins: Perturbador”, que foi publicado no YouTube no ano de 2022.

No stand-up em questão, o humorista de 42 anos ironiza temas como abuso sexual, zoofilia, racismo, pedofilia e gordofobia.

As piadas também citam pessoas famosas e incluem comentários jocosos a respeito de crimes e tragédias, como o incêndio na Boate Kiss.

Comentários preconceituosos de Léo Lins foram reproduzidos mais de três milhões de vezes nas redes

Segundo a Justiça, um ano após a postagem no YouTube, em 2023, quando foi determinada a suspensão do vídeo, o conteúdo já havia sido reproduzido mais de três milhões de vezes nas redes.