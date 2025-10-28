Virgínia e Vinicius Jr. assumem namoro com postagem no Instagram

Virginia e Vinicius Jr assumiram namoro com publicação no Instagram / Crédito: Reprodução/Instagram

Com uma sequência de fotos românticas no Instagram, a influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vinicius Júnior assumiram namoro. O novo casal foi oficializado após especulações sobre o relacionamento entre os dois. Na publicação feita na manhã desta terça-feira, 28, é possível ver o casal se abraçando enquanto há balões vermelhos e ursos de pelúcia em uma cama decorada com pétalas que formam as iniciais dos seus nomes.

Leia também | CPI das Bets analisa relatório final com indiciamento de Virgínia Fonseca e outros influencers Um balão com a palavra “Love” (“Amor”, em tradução para o português) complementa a decoração. Até a publicação desta matéria, mais de 5 milhões de perfis haviam curtido a postagem. Virginia e Vini Jr. assumem namoro: oficialização após idas e vindas Os rumores de um possível relacionamento entre Virgínia e Vini Jr. ganharam força em setembro, quando a empresária chegou a ir à Madri três vezes em menos de um mês - Vinicius é jogador do Real Madrid. Ela gravou diversos stories na casa do atacante e os indícios de um affair se fortaleceram quando ele publicou um vídeo com Virgínia no início de outubro. Entretanto, o clima de romance esfriou quando foram vazadas mensagens trocadas entre o jogador e outras mulheres.