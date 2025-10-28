Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Virgínia e Vinicius Jr. assumem namoro com postagem no Instagram

A influenciadora digital Virgínia Fonseca e o jogador Vinicius Jr. assumiram namoro publicamente após postagem no Instagram
Com uma sequência de fotos românticas no Instagram, a influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vinicius Júnior assumiram namoro. O novo casal foi oficializado após especulações sobre o relacionamento entre os dois.

Na publicação feita na manhã desta terça-feira, 28, é possível ver o casal se abraçando enquanto há balões vermelhos e ursos de pelúcia em uma cama decorada com pétalas que formam as iniciais dos seus nomes.

Um balão com a palavra “Love” (“Amor”, em tradução para o português) complementa a decoração. Até a publicação desta matéria, mais de 5 milhões de perfis haviam curtido a postagem.

Virginia e Vini Jr. assumem namoro: oficialização após idas e vindas

Os rumores de um possível relacionamento entre Virgínia e Vini Jr. ganharam força em setembro, quando a empresária chegou a ir à Madri três vezes em menos de um mês - Vinicius é jogador do Real Madrid.

Ela gravou diversos stories na casa do atacante e os indícios de um affair se fortaleceram quando ele publicou um vídeo com Virgínia no início de outubro. Entretanto, o clima de romance esfriou quando foram vazadas mensagens trocadas entre o jogador e outras mulheres.

Com isso, Virgínia declarou que o que estava começando havia acabado. Vini Jr fez um pedido público de desculpas e a empresária deu uma segunda chance.

Os contatos retornaram até a oficialização do relacionamento nesta terça-feira, 28.

