Por que a CPI das Bets quer indiciar Virgínia Fonseca por estelionato?

Procurada, a defesa da influenciadora ainda não se manifestou. Quando houver comentário, o texto será atualizado.

Com mais de 53 milhões de seguidores no Instagram, Virgínia é uma das 16 pessoas contra as quais a senadora pede o indiciamento por crimes diversos. No caso da influenciadora, Soraya aponta indícios de estelionato e de publicidade enganosa.

Virgínia Fonseca tinha um contrato de divulgação com a casa de apostas Esportes da Sorte. O acordo previa pagamento de 30% na totalidade do lucro obtido pela empresa a partir dos apostadores que jogavam a partir do link de acesso da influenciadora.

"Isso nada mais é do que a outra face da moeda das perdas dos apostadores. As apostas são um jogo de soma zero, elas não 'produzem dinheiro': se a banca ganha, evidentemente o apostador perde. Portanto, eufemismos à parte, chamemos as coisas pelo seu nome: essa cláusula estabelece que os ganhos da influenciadora estão atrelados às perdas incorridas por seus seguidores", disse.