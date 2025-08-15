Hytalo Santos preso após vídeo de Felca: as acusações que pesam contra influenciador

Reprodução/Instagram Advogados de Hytalo Santos classificaram prisão como 'medida extrema' O influenciador Hytalo Santos foi preso na manhã desta sexta-feira (15/08) no município de Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado, a prisão do influenciador e mais uma pessoa ocorreu por determinação da Justiça da Paraíba.

Policiais da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública (DIG) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) conduziram a ação. "Além do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pela Justiça da Paraíba, os agentes também realizam buscas no endereço onde ele foi localizado, em cumprimento a ordem judicial. A ação segue em andamento", disse em nota a SSP. Os advogados de Hytalo Santos classificaram a prisão como uma "medida extrema". "Até o momento, não tivemos acesso ao conteúdo da decisão que determinou a medida extrema, o que impossibilita uma manifestação mais detalhada. Assim que tivermos ciência dos fundamentos, adotaremos todas as medidas judiciais cabíveis para resguardar os direitos de Hytalo, inclusive com o ingresso de Habeas Corpus, se for necessário", afirmaram os escritórios Ueno & Kompier Abib Advogados e Cassmiro&Galhador Advogados.

Com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, Santos mostrava, em seu canal, adolescentes que ele chamava de "turma do Hytalo" e "filhos" fazendo danças sensuais, além de outros contextos com conotações sexuais. As publicações de Hytalo ganharam maior visibilidade após vídeos de denúncia divulgados por outro influenciador: Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. Este denunciou produtores de conteúdo, principalmente Hytalo, por divulgar imagens a partir da exploração de crianças e adolescentes — que são impulsionadas pelos algoritmos das redes sociais, as quais se condicionam para entregar esse material, abastecendo redes de pedofilia.

O vídeo de Felca popularizou o termo "adultização", a aceleração forçada do desenvolvimento infantil, fazendo com que as crianças adotem comportamentos ou responsabilidades que não correspondem à idade delas. Após a denúncia, o Congresso recebeu diversos projetos de de lei que tratam da exploração de menores na internet. O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) proíbe adultos de explorar imagens que violem a dignidade e a intimidade de crianças e que as exponham a vexame ou constrangimento — com previsão de pena de seis meses a dois anos de prisão.

O Ministério Público da Paraíba (MP-PB) afirmou que já investigava Hytalo desde 2024. Na terça (12), a Justiça do Estado já havia determinado a suspensão dos perfis dele nas redes sociais, com interrupção da monetização, e a proibição de que ele tenha contato com menores de idade. O TikTok informou que já havia banido os perfis do influenciador em abril de 2023 e em junho deste ano.