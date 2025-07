'Ainda Estou Aqui' recebe 47º prêmio; confira os principais

Vencedor do Oscar 2025, "Ainda Estou Aqui" recebe seu 47° prêmio e é eleito Melhor Filme Ibero Americano em premiação argentina

Responsável por trazer um Oscar para o Brasil pela primeira vez, o filme “Ainda Estou Aqui” foi eleito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Argentina como o Melhor Filme Ibero Americano na estreia da categoria nos Premios Sur.

A vitória marca o 47° prêmio do longa-metragem de Walter Salles. A cerimônia da 19ª edição do evento ocorreu no Teatro del Libertador General San Martín, em Córdoba, na Argentina, na quarta-feira, 23.